"De acordo com os parâmetros preliminares do terremoto, ondas perigosas podem atingir as costas localizadas em um raio de 300 quilómetros do epicentro", revelou o centro administrado pelos EUA.

Além da Nova Caledónia, arquipélago francês situado no Pacífico Sul, as ondas podem subir cerca de 30 centímetros ao largo da costa das ilhas Fiji e Vanuatu, acrescentou.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitoriza a atividade sísmica global, situou o hipocentro a 10 quilómetros de profundidade, no mar.

Segundo o USGS, o terremoto localizou-se cerca de 279 quilómetros a leste de Tadine, na Nova Caledónia, e a 353 quilómetros a sudeste de Isangel, em Vanuatu.

Este abalo foi precedido por outros seis sismos que ocorreram desde as primeiras horas do dia, incluindo um de magnitude 6,9, segundo registos do USGS.

A Nova Caledônia está localizada perto do chamado Anel de Fogo do Pacífico e dos vulcões submarinos da Bacia de Lau, razão pela qual sofre regularmente crises sísmicas.