Em junho, a erupção deste vulcão provocou 194 mortes.

O alerta foi declarado no município de Escuintla depois do vulcão ter iniciado no domingo a quinta fase eruptiva do ano, com lava e colunas de cinzas, informou a Coordenadora Nacional para a Redução de Desastres (Conred).

Como medida de prevenção, 2.995 pessoas de comunidades dos departamentos de Escuintla Sacatepéquez e Chimaltengo foram levadas para diversos abrigos.

Os apelos de retirada provisória afetam 10 comunidades dos departamentos mencionados, próximas do vulcão de 3.763 metros de altura e que fica 35 km ao sudoeste da Cidade da Guatemala, capital do país.