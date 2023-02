De acordo com a estação televisiva, esta hipótese é apontada no projeto de parecer da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) sobre a saída da gestora da TAP, que tem envolvido muita polémica, sobretudo pelos 500 mil euros pagos a Alexandra Reis como indemnização.

Assim, e segundo a SIC, se o acordo de saída for considerado inválido, a ex-secretária de Estado poderá ser reintegrada na TAP, decisão essa que deverá ter tomada por Fernando Medina, ministro das Finanças.

Em cima da mesa estará também a possibilidade da devolução da indemnização.

Alexandra Reis, refira-se, recebeu uma indemnização de 500 mil euros por sair antecipadamente, em fevereiro de 2022, do cargo de administradora executiva da transportadora aérea, tendo sido, posteriormente, em junho do ano passado, nomeada para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV). Já a 2 de dezembro tomou posse como secretária de Estado do Tesouro, cargo que ocupou poucas semanas, apresentando a demissão devido a esta polémica.