O IPMA colocou a costa sul de Portugal sob aviso amarelo até sábado, devido às previsões de ondulação sueste até dois metros entre o Cabo de São Vicente e a barra do rio Guadiana, que é motivada, disse o comandante da zona marítima do Sul, pela ondulação causada pelo vento de leste.

“É uma situação que é de alguma forma natural nesta altura do ano, que tem a ver com o levante em Gibraltar, e quanto há levante em Gibraltar, temos sempre aqui, na costa sul, ondulação dos quadrantes de sueste maior que dois metros e o aviso amarelo é promulgado aqui no sul”, justificou Cortes Lopes, do comando marítimo do sul, que inclui as capitanias dos portos do Algarve.

A mesma fonte alertou para a necessidade de a comunidade marítima “ter cautela com estas condições de mar”, que deverão “prolongar-se até ao fim de semana e intensificar-se na sexta-feira”, podendo a ondulação superar os dois metros.

“O mar é sempre merecedor de respeito, mas quando a agitação marítima atinge estes valores é preciso ter mais cuidado”, advertiu o também capitão do porto de Faro, considerando que “não é a altura ideal para a comunidade piscatória usar o mar e fazer a pesca, nomeadamente as embarcações de menor porte, bem como as embarcações de recreio”.