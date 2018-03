As concentrações de pólenes vão na próxima semana ser muito elevadas na zona do Algarve, com as regiões a norte a apresentarem concentrações moderadas, que serão mais fortes no centro e sul.

Segundo o boletim polínico para a semana de 30 de março a 05 de abril, da responsabilidade da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC), será a região do Algarve a ter níveis muito elevados de pólenes na atmosfera, nomeadamente de pinheiro, carvalhos e plátanos e das ervas urtiga e tanchagem. Nas regiões de Trás-os-Montes e do Minho, as concentrações não serão muito elevadas (moderadas em Trás-os-Montes e baixos no Minho), o mesmo acontecendo na Madeira e nos Açores (baixas), com o restante a país a ter concentrações elevadas de pólenes. Será assim de Castelo Branco a Coimbra, de Lisboa a Évora, a predominarem os pólenes dos pinheiros e dos carvalhos (substituídos pela azinheira no Alentejo), mas também nalguns casos dos ciprestes e dos plátanos. Nas ervas são as urtigas as principais causadoras das concentrações de pólenes As concentrações de pólenes podem provocar doenças alérgicas.