“Isto só se vai alcançar com a estreita colaboração desde o global até ao local, de todos os setores sociais e governamentais. Faz-se com diálogo honesto, transparente, construtivo e crítico”, declarou.

A coordenadora assinalou que as alianças sul-sul são oportunidades regionais para trabalhar em prol das florestas tropicais e considerou que os povos indígenas devem entrar “em instâncias globais de discussão”.

Para explicar o panorama da desflorestação no mundo, Frances Seymour, da organização World Resources Institute (WRI), sublinhou que no ano passado perderam-se 12 milhões de hectares de florestas tropicais, o que equivale aos territórios da Nicarágua e metade do Reino Unido.

Seymour acrescentou que o Gana registou no ano passado 10.000 hectares perdidos e manifestou-se preocupada com a situação na Colômbia, onde houve um aumento progressivo de hectares desmatados nos últimos anos.

Por seu turno, David Nabarro, conselheiro especial do secretário-geral da ONU, disse que as florestas “são o ativo mais valioso que existe no mundo”, pois “sem elas não se podia pensar a sobrevivência”.

“As florestas são essenciais para sustentar a vida. As florestas produzem o oxigénio do qual dependemos para podermos respirar e se destruirmos as florestas destruímos os nossos pulmões e não podemos viver sem respirar”, vincou.