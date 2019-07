De acordo com a investigação, as agências funerárias ficaram com um prejuízo de quase três mil euros.

Num dos casos, um recluso que recebeu dinheiro na sua conta disse que a quantia depositada foi para pagar uma dívida que dizia respeito aos seus serviços de lavar a roupa à mão a Allan Sharif.

Em 2010, Sharif foi condenado a 17 anos de prisão pelos crimes de burla qualificada, extorsão e branqueamento de capital que lesaram empresas e instituições financeiras de vários países, nomeadamente nos Estados Unidos da América (EUA).

Dois anos mais tarde, voltou a tribunal para ser julgado pelo rapto de um empresário canadiano, extorsão, branqueamento e falsificação de documentos, tendo sido sentenciado com uma pena adicional de 10 anos de prisão.

O tribunal deu como provado que Allan Sharif "elaborou um plano criminoso" para atrair o empresário a Portugal e obrigá-lo a fazer transferências bancárias de vários milhões de euros, tendo para isso reunido outros arguidos, "aliciados pelos elevados proventos".

Outra das condenações aconteceu em 2013, quando o luso-americano foi punido com uma pena de dois anos e quatro meses de prisão por crimes de corrupção ativa e de burla qualificada, praticados a partir da cadeia da Guarda.