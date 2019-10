Este último aspeto foi um dos temas alvo de atenção no relatório da Inspeção Geral de Finanças.

No ponto seguinte da publicação, é então dado o entendimento que a CDU de Almada faz do relatório da IGF, considerando que "diferentes interpretações das normas legais aplicáveis, designadamente no que se refere à inexistência de regulamentação específica aplicável às autarquias locais, poderá ter conduzido e determinado a existência de algumas das desconformidades identificadas".

Concluindo que "como em todas as grandes organizações do Estado, incluindo as Autarquias Locais existem insuficiências e atrasos na correção das situações menos conformes, também no Município de Almada se registou essa realidade"

A publicação sublinha ainda que "as sugestões contidas no relatório, não indicam nem indiciam a prática de qualquer ato de corrupção" e termina com a seguinte declaração: "concordamos com a proposta da Inspeção Geral de Finanças no Relatório em apreciação, que determina que a Câmara Municipal informe aquela Inspeção Geral num prazo de 60 dias".

Na segunda-feira, o tema torna-se notícia nos jornais e a crispação aumenta, chegando à cúpula da CDU, pela voz do líder dos comunistas, Jerónimo de Sousa.

"Sabemos ao que o PS vem", afirma Jerónimo de Sousa