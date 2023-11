O almoço, noticiado pela CNN, entre Pedro Nuno Santos, Francisco Assis e Ascenso Simões, foi caracterizado por Pedro Nuno Santos como "um almoço de amigos". Apesar disso, Assis disse ter sido convidado para o encontro e admitiu que a atualidade política foi o prato forte deste almoço, ainda que também tenha afirmado “não ser conselheiro de ninguém”.

Nas últimas horas, Francisco Assis não tem escondido que está fora da corrida à sucessão de António Costa e, segundo o Observador, disse o mesmo a Pedro Nuno Santos neste encontro.

Esta terça-feira, Ascenso Simões escreveu um artigo de opinião no Expresso onde defendia uma candidatura de Francisco Assis ao PS, estando agora essa hipótese arrumada na gaveta.

Em entrevista ao Público, Assis já afirmou que “Pedro Nuno Santos vai ser uma figura do futuro do PS. Tem uma grande força interior, é um homem que tem ideias políticas – que não são as mesmas que eu tenho, como é sabido em muitos campos. Se quisermos falar de estar mais à esquerda ou mais à direita, ele seguramente está um pouco à minha esquerda, se quisermos usar essa terminologia. Tem mérito, tem qualidades.”