Bento Aires, engenheiro civil e especialista em reabilitação urbana, notou que os aluimentos na Maia e em Alfena "não são normais", mas "existe risco de que comecem a ser mais frequentes".

De acordo com o especialista, "uma infraestrutura rodoviária tem vários componentes que vão muito para lá do que o comum dos utilizadores utiliza, que é o piso por onde as viaturas passam", sendo que, para que a estrada tenha segurança, "são necessários taludes, muros de suporte, passagens hidráulicas, passagens inferiores", entre outros elementos.

"Mas estas chapas metálicas [o 'armco'] não são uma solução estrutural para casos de condutas [de água]. No fundo, funcionam como uma cofragem de forma a que a própria terra, que tem de ser compactada, é que dá a forma e a resistência. Naquela altura, a solução foi dada como boa. Era económica, era eficiente e de fácil aplicação, mas, ao fim de 20/30 anos notamos que se está a transformar-se num risco de segurança", referiu.

De acordo com o especialista, "poderá revelar-se desnecessário intervir em todas as estradas" que foram feitas com esse tipo de material, mas é "absolutamente fundamental inspecionar e controlar", cabendo "às câmaras municipais, à Infraestruturas de Portugal e às concessionárias efetuar inspeções regulares".

"Estas infraestruturas têm de estar cadastradas, identificadas e localizadas e devem ser feitas inspeções. Uma frequência anual [para inspeções] parece-me razoável ou, se não existirem sinais de alarme, poderá ser uma frequência mais alargada, mas tem de existir fiscalização", frisou, à Lusa, Bento Aires.

Questionado sobre se tem conhecimento de que essas inspeções são frequentes em Portugal, o coordenador do Colégio de Engenharia Civil da Ordem dos Engenheiros - Região Norte foi direto: "Se temos casos de risco e problemas, é porque não estão a ser feitas. Ou se estão a ser feitas, não estão a ser tomadas as medidas reativas para evitar que os aluimentos aconteçam", sublinhou.

Bento Aires explicou, ainda, que, caso se identifique - por meio de inspeção visual e/ou robotizada - que uma conduta está a começar a ficar obstruída, existe "a solução mais radical que envolve o corte da via para manutenção, bem como soluções tecnológicas que permitem uma reparação sem abertura de vala".

"O colapso de uma destas infraestruturas não compromete só o normal risco da linha de água, mas é uma falha de segurança grave na via, porque é um abatimento e, se for a circular alguma viatura em cima, a viatura acompanha a cedência do pavimento. Abatimentos destes vão continuar a existir", concluiu o especialista.

Na quarta-feira, em comunicado, a câmara da Maia, distrito do Porto, garantiu que ia optar por uma solução "resistente e duradoura", prevendo que esta passasse por canalizar a linha de água por uma conduta de betão armado reforçado com cerca de dois metros de diâmetro.

No mesmo dia, a autarquia fechou a antiga EN13 ao trânsito, desviando-o no sentido norte/sul pela rua da Ponte de Moreira até à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Ponte de Moreira, enquanto no sentido sul/norte os condutores têm a A41 como alternativa.