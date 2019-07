Para o PAN, a ideia seria abranger os estudantes que neste momento têm propinas em atraso assim como situações futuras, permitindo fazer planos de pagamento adaptados.

Mas a solução aprovada diz respeito ao passado, isto é, para as propinas que deveriam ter sido liquidadas entre janeiro de 2011 e 31 de agosto de 2018.

O PAN já prometeu voltar ao assunto na próxima legislatura.

Uma outra medida com efeitos diretos na vida dos estudantes do ensino superior era o diploma do PSD sobre propinas que foi retirado do guião de votações porque “não foram consultadas todas as entidades” obrigatórias para que o diploma pudesse ser votado, explicou à Lusa a deputada do PSD Margarida Mano.

A proposta previa que os alunos do ensino superior deixassem de pagar determinadas taxas como matrículas, inscrições em exames de melhorias ou certificados porque esses serviços passariam a estar incluídos no valor da propina.

Segundo a deputada, antes da votação na especialidade – altura em que o diploma foi aprovado - os serviços do parlamento deram indicação que os procedimentos de consulta prévia obrigatórios tinham sido cumpridos.

Os deputados foram entretanto informados que o processo não tinha sido integralmente respeitado, o que obrigou a retirar o diploma das votações finais de hoje.

O diploma do PSD que defendia a limitação dos valores cobrados aos alunos passa agora para a próxima legislatura, uma vez que hoje é a última sessão de trabalho do parlamento.

O PSD considerava que eram “cobrados atos que objetivamente não deviam ser cobrados, devendo ser incorporados na propina enquanto prestação do serviço educativo”.

Para os sociais-democratas, deveriam ser englobados no valor da propina a matrícula e a inscrição, a frequência de unidades curriculares ou a inscrição em momentos avaliativos em época normal, de recurso ou especial incluindo para melhoria de classificação.

A emissão de qualquer cartão de estudante cuja apresentação fosse obrigatória, a emissão das declarações ou certificados necessários para efeitos de abono de família e outras prestações ou apoios sociais e documentos necessários para atribuição, reconhecimento e exercício dos direitos concedidos pelo estatuto do trabalhador-estudante também estariam incluídos no valor da propina.