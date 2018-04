“Ficou decidido em assembleia magna que o referendo não irá ser realizado”, disse à agência Lusa a presidente da Associação Académica da Universidade de Évora (AAUE), Ana Rita Silva.

Segundo a presidente da associação académica, na assembleia magna, que começou por volta das 22:00 de terça-feira e terminou cerca das 02:00 de hoje, foram registados “124 votos contra o referendo e 117 a favor do mesmo”.

A proposta de realização do referendo sobre a continuidade da garraiada na Queima das Fitas foi o último assunto abordado na reunião, durante “cerca de duas horas”, explicou Ana Rita Silva.

“Foram apresentados vários argumentos dos dois lados” relativamente ao referendo, limitou-se a indicar a presidente da AAUE, realçando que a assembleia magna, realizada no Colégio do Espírito Santo, contou com “casa cheia”, ao contrário do que é habitual.

Ana Rita Silva referiu que “o ideal seria sempre” ter nestas reuniões “os sete ou oito mil estudantes” da universidade, mas, normalmente, nos últimos anos, “com exceção de uma, todas as outras assembleias magnas têm tido à volta de 20 pessoas presentes”.

“Se as pessoas acham que a garraiada é importante, também devem achar todos os outros assuntos importantes porque qualquer um deles tem a ver com os estudantes, por isso, devem vir aqui e fazer os seus votos contra ou a favor”, incentivou.