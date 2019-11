“Após os alunos terem sido examinados no Hospital São João, no Porto, e pelo relatório médico apresentado, não houve intoxicação alimentar e não se detetou nenhuma causa para estes sintomas”, afirma a direção do colégio, em comunicado enviado à Lusa.

De acordo com a mesma nota, “todos os alunos tiveram alta e encontram-se bem”.

Nove alunos do Colégio Paulo VI deram entrada na sexta-feira no Hospital São João com suspeitas de intoxicação alimentar.

Os alunos do 4.º ano ter-se-ão sentido mal ao início da tarde, na aula de Educação Física, tendo sido requisitada a presença do INEM para uma primeira avaliação.

De acordo com a direção do colégio, “alguns alunos tinham almoçado em casa e, dos que almoçaram no colégio, uns tinham comido o prato de carne e outros o prato de peixe, pelo que, à partida, não seria uma intoxicação alimentar”.