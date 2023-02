“As estradas que fazem parte dos circuitos dos autocarros de transporte de alunos encontram-se transitáveis, pelo que há condições para a circulação e assim foram retomadas a atividades letivas no concelho”, disse à Lusa a vereadora com o pelouro da Educação no município de Mogadouro, Márcia Barros.

A Proteção Civil Municipal de Mogadouro continua a espalhar sal-gema pelas principais vias de ligação do concelho, bem com as principais artérias desta vila e em pontos tidos “como críticos”.

Também as Infraestruturas de Portugal têm meios no terreno a espalhar sal-gema nas estradas que nacionais que ligam Mogadouro a todo o distritos de Bragança, concretamente na EN 216, EN 219 e EN 221. As ligações ao IC-5 estão todas transitáveis.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) de Bragança avançou que neste distrito, as estradas “estão todas transitáveis”.

Fonte da Proteção Civil adiantava na quinta-feira que a neve, em alguns locais, ultrapassou os 10 centímetros de altura.