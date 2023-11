A primeira reunião com o envolvimento de estudantes ocorreu hoje com a participação 'online' de alunos do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, em Monte Abraão, Queluz, e da Escola Secundária de Cascais e teve como temas "Trabalhar a Cidadania na Escola" e "A Cidadania Ativa - O que é ser jovem cidadão?", refere em comunicado o Ministério da Educação, acrescentando que o titular da pasta, João Costa, participou no encontro.

Segundo o comunicado, a DGE passa a ter um conselho consultivo de alunos de 66 Agrupamentos de Escola/Escolas não Agrupadas que, à vez, irão reunir-se mensalmente, durante o ano letivo, com os dirigentes da DGE para "abordarem temas que escolherem".

"O objetivo é ouvir a voz dos alunos, responder a questões, receber sugestões e discutir propostas no âmbito da competência da DGE", assinala o ministério.