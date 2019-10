Ao SAPO24, fonte do Comando Territorial de Lisboa da GNR confirma a existência de uma manifestação à porta da escola. "Está a ocorrer uma manifestação derivada à falta de operacionais e de condições na escola. Os alunos recusam-se a entrar, alguns deles acompanhados pelos pais". A mesma fonte confirma que, até ao momento, "não há incidentes a registar".

No local encontram-se também representantes da Associação de Pais local. Raquel Marques, vice-presidente, refere ao SAPO24 que "a escola está com défice de assistentes operacionais, o que está a meter em causa toda a situação de vigilância e higiene na escola", acrescentando ainda que a situação não aconteceu apenas neste ano letivo, mas que agora foi agravada. "Tivemos duas assistentes que faleceram, outras que estão de baixa e algumas pediram para serem colocadas noutros serviços", exemplificou.

O agrupamento decidiu encerrar os pavilhões desportivos do Monteagraço e da escola, assim como o campo de jogos, e a reprografia e o bar passam a estar praticamente encerrados à tarde a partir de segunda-feira.

Sobre a manifestação de hoje, Raquel Marques explica que não se sabe quem começou por colocar o cadeado nos portões da escola. "A Associação de Pais não esta envolvida nesta situação. Não se sabe quem foi que colocou o cadeado. Estamos aqui para ver o que está a acontecer e dar apoio aos alunos. Ninguém quer esta situação. Toda a gente quer o melhor e isso não está a acontecer. O ministério tem de dar resposta; tem de nos ajudar, isto não pode estar assim", remata.

Os alunos encontram-se no exterior da escola. Matilde, uma das alunas, conta ao SAPO24 que "os alunos não entram e encheram o portão de papéis onde se pode ler 'ninguém entra' e 'queremos condições', o mesmo que estão a gritar também". Do lado de dentro do portão, os professores aguardam.

"Os alunos estão aqui a fazer finca-pé. Quem melhor do que eles sabe o que se passa?", atira a vice-diretora da Associação de Pais. "Se amanhã acontecer um problema grave, quem é que vai dar assistência? A semana passada um aluno magoou-se na escola e não havia assistentes para o levar ao hospital, teve de ser um professor", refere. "E, para agravar, também temos falta de professores nesta escola. Não são colocados, não há assistentes operacionais, como é que isto é possível? E ainda temos a Educação Especial que precisa de assistência", remata.