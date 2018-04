Esta a opinião de muitos dos 2.643 alunos de 50 escolas, de norte a sul do país, que foram convidados há um ano a pensar no que está bem e no que pode ser melhorado para que as escolas funcionem melhor.

Os alunos passam a maior parte do dia na escola e muitos querem vê-la como uma segunda casa, com funcionários que os ajudam e professores com quem mantêm uma boa relação.

As sugestões dos estudantes, do 7.º ao 12.º ano, foram hoje apresentadas publicamente em Lisboa, numa cerimónia que contou com a presença do secretário de estado da Educação, João Costa, que garantiu que as ideias dos alunos "têm sido muito importantes" para o trabalho feito no ministério.

As opiniões dos estudantes sintetizam-se em onze grandes recomendações e João Costa começou por sublinhar a ideia que mais o surpreendeu: os jovens consideram que é essencial para as suas aprendizagens "sentirem-se acolhidos na escola".

Os alunos acreditam que os professores fazem a diferença, principalmente quando ensinam, mas também quando criam uma boa relação com a sua turma, não existindo uma relação de superioridade.

“Os professores conseguem dar-nos vontade, ou não, de estar numa sala de aula e aprender aquela matéria”, lê-se no livro “Prós da Educação Inspiram”, divulgado hoje e que resume as posições dos estudantes.

Os alunos dizem que aprendem mais quando as aulas são mais curtas e dinâmicas e as matérias são dadas num ambiente divertido e relaxado.

"A sala de aula não pode ser um silenciador", alertou João Costa, criticando as aulas expositivas, em que não há troca de opiniões.

No entanto, o secretário de Estado sublinhou que a maioria das escolas faz um trabalho incrível, apesar de reconhecer que ainda existem algumas onde "às vezes parece que é mais importante ter o aluno adormecido do que acordado", lamentou.