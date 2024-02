Miguel Monteiro, comandante dos Bombeiros de Montalegre, afirmou à agência Lusa que esta manhã os transportes escolares estão a efetuar-se com normalidade, embora tenha voltado a nevar neste concelho do Norte do distrito de Vila Real.

Depois de terem sido suspensas na sexta-feira, devido à queda de neve e ao gelo nas estradas, as atividades letivas foram retomadas hoje no Agrupamento de Escolas Doutor Bento da Cruz, que agrega as escolas secundárias Doutor Bento da Cruz e do Baixo Barroso e escolas Básicas de Montalegre, Salto e Cabril, bem como para a Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão (CACI) Montalegre, num total de 600 alunos.

“Vamos ver como evolui a situação, porque isto está a começar a pintar de branco e, principalmente, nas zonas mais altas pode ser problemático, como Pitões das Júnias ou na fronteira”, afirmou Miguel Monteiro.

O comandante disse que, desde as 06:30, estão dois veículos a espalhar sal nas estradas por causa da formação de gelo.

Devido à neve que cobriu a paisagem, no fim de semana, foram muitos os visitantes que se deslocaram a Montalegre, tendo, em comunicado, a câmara falado de uma “autentica romaria” a que se assistiu na serra do Larouco.