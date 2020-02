"Álvaro Barreto teve uma vida dedicada à causa política, tendo sido ministro nos Governos de Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão, Mário Soares, Carlos Mota Pinto, Cavaco Silva e Pedro Santana Lopes. A seu cargo, enquanto ministro, teve ainda seis pastas diferentes: da Indústria, da Agricultura, da Integração Europeia, do Comércio e Turismo, das Atividades Económicas e do Trabalho", lê-se numa nota publicada no "site" do partido.

A direção do PSD, liderada por Rui Rio, ainda "relembra o seu legado", enviando condolências à família de Álvaro Barreto.

O ex-ministro do PSD Álvaro Barreto morreu hoje aos 84 anos, confirmou à agência Lusa um antigo governante social-democrata.

Álvaro Barreto foi ministro de sete governos constitucionais, com Carlos Mota Pinto, Sá Carneiro, Pinto Balsemão, Mário Soares, Cavaco Silva (duas vezes) e Pedro Santana Lopes.