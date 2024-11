Esta petição pela "implementação de medidas de prevenção e de combate à criminalidade no bairro de Santa Cruz de Benfica e zonas contíguas" alertou para um sentimento de insegurança nesta zona da cidade, com o registo de assaltos a viaturas e habitações e "a intrusão de indivíduos nos quintais das vivendas do bairro para roubar 'o que estiver à mão'".

Os deputados municipais da 8.ª comissão permanente de Segurança apreciaram a petição e apresentaram uma recomendação dirigida à câmara, que foi votada em plenário por pontos, tendo todos sido viabilizados.

Com a abstenção do PEV e do PCP, a assembleia decidiu recomendar ao executivo municipal "que reforce os efetivos de policiamento comunitário da Polícia Municipal em Benfica".

Com a abstenção do BE e do Livre, foi deliberado que a câmara solicite ao Ministério da Administração Interna o reforço do efetivo policial da PSP na cidade de Lisboa.

Por unanimidade, os deputados aconselham que sejam reforçadas as vagas para guardas-noturnas nesta zona da freguesia de Benfica.

Outra das recomendações, aprovada com os votos contra de BE, PEV e PCP e com a abstenção do Livre, é para "que seja implementado o sistema de videovigilância nos locais acordados entre a comunidade, a Junta de Freguesia de Benfica e a PSP".

Na reunião, os deputados apreciaram também a petição pela "criação de zonas 'kiss and ride' junto às escolas da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica (Cooperativa de Ensino de Benfica e Externato Fernão Mendes Pinto)", que resultou na aprovação, por unanimidade, de uma recomendação para que a câmara informe sobre a evolução do tema em análise.

Em nome do vice-presidente da Câmara de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), que tem o pelouro da Mobilidade, a vereadora Sofia Athayde (CDS-PP) indicou que no caso concreto da Cooperativa de Ensino de Benfica e do Externato Fernão Mendes Pinto já se encontram implementadas desde o início do mês de outubro duas zonas de tomada e largada de passageiros, em frente aos n.º 350 e 352 da Estrada de Benfica e ao n.º 2 da Rua Inácio de Sousa, cada uma com dois lugares para apoio às duas escolas.

"Foram também colocados pilaretes conforme sugerido e pedido na presente petição para evitar o estacionamento em cima do passeio que era efetuado indevidamente. Para colmatar este estacionamento indevido e facilitar a paragem junto às escolas, os serviços estão a analisar a criação de recorte do passeio para criação de estacionamento, contundo não é uma intervenção imediata face à necessidade de desvio de infraestruturas no solo", informou a vereadora.

Sofia Athayde informou ainda que o município executou a repintura de 147 passagens de peões neste verão, num total de 49 escolas, e até ao final do 1.º período vai intervir em mais 166 escolas, prevendo também avançar com medidas de acalmia que incluem passadeiras, almofadas e pavimento antiderrapante em mais 20 escolas até ao final do ano letivo.

Por proposta da câmara, a assembleia aprovou por unanimidade a empreitada de reabilitação do Passadiço da Doca dos Olivais, na freguesia do Parque da Nações.

O Chega propôs recomendar à câmara a redução da taxa de bloqueamento de veículos e a definição de alguns dos procedimentos da EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, mas o documento foi rejeitado, apesar de ter sido votado por pontos, inclusive com os votos contra de BE, Livre, PEV, PCP, dois deputados independentes dos Cidadãos por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), PS, PSD, PAN, Aliança e CDS-PP.