“O seu Governo segue uma política de destruição e de extermínio vertiginosas e desmonta órgãos de fiscalização e de pesquisa, assiste impávido à saída de investimentos milionários da Noruega e da Alemanha do Fundo Amazónia, tenta alterar a Constituição Brasileira que regula a demarcação de terras indígenas e chegou a incentivar grupos de fazendeiros do sudeste do Pará a anunciar o ‘dia do fogo’, coordenando uma queima em massa de áreas em processo de desflorestação”, acusam.

No comunicado, as associações e os coletivos anunciam a realização de uma concentração – Lisboa pela Amazónia – na segunda-feira às 18:00 na Praça Luís de Camões, em Lisboa.

No sábado, algumas dezenas de pessoas, entre manifestantes e curiosos, concentraram-se no Porto em defesa da Amazónia e do ambiente, apostados em “entrar no mapa das mobilizações internacionais” para pressionar a saída de Bolsonaro do poder.

“Queremos entrar no mapa das mobilizações internacionais para ver se conseguimos pressionar para tirar o Bolsonaro do poder”, afirmou Fabiana Martins, da organização, em declarações à agência Lusa, numa iniciativa destinada a “denunciar as queimadas criminosas na Amazónia”.

Explicando tratar-se de uma concentração “tanto de portugueses como de brasileiros - convocada por pessoas com preocupações ambientais e com a Amazónia” e por movimentos como O Porto não se vende, A Colectiva e o Extiction Rebellion, além de ambientalistas, feministas e a comunidade de imigrantes brasileiros -, Fabiana Martins destacou a preocupação que todos partilham “não só com a Amazónia, mas com todas as políticas de extermínio que Bolsonaro tem promovido, tanto de genocídio como de ecocídio”.