O estudo, publicado na revista Science, foi baseado em simulações informáticas sobre o efeito que teria cobrir 20% do maior deserto do planeta com painéis solares e três milhões de turbinas de vento.

Um parque solar e eólico de mais de nove milhões de quilómetros quadrados seria "nessa escala, suficiente para abastecer de energia o mundo inteiro", considera o relatório.

Os investigadores descobriram que qualquer mudança no deserto africano resultante de instalações eólicas e solares seria positiva, já que mais vegetação cresceria perto desses parques. O foco esteve no deserto do Saara porque tem poucos habitantes, é exposto a largas de luz solar e a vento e é uma zona próxima aos grandes mercados de energia da Europa e do Médio Oriente.

De acordo com as simulações do modelo, o efeito do parque eólico e do parque solar juntos provocaria um aumento nas chuvas em todo o Saara, de 0,24 milímetros por dia a 0,59 mm.