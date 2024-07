Em comunicado a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) informa que, através da sua Unidade Regional do Sul – Unidade Operacional de Santarém, realizou uma operação de fiscalização direcionada a um estabelecimento de depuração e expedição de moluscos bivalves vivos e depósito de produtos de pesca vivos, para verificação do cumprimento das condições de armazenagem e manipulação, no âmbito do combate a ilícitos criminais contra a saúde pública, no concelho de Caldas da Rainha.

Como balanço da ação, apreenderam 2.477 kg de moluscos bivalves vivos e crustáceos, nomeadamente ameijoa, berbigão, sapateiras, santolas e ostras, em virtude de se estar perante um centro de depuração e expedição de moluscos bivalves vivos sem licenciamento, ausência de número de controlo veterinário (NCV), emitido pela autoridade competente - Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), verificação de incumprimento dos requisitos legais para o manuseamento de moluscos bivalves vivos e por falta de requisitos em géneros alimentícios, tendo sido instaurado o respetivo processo de contraordenação.

O valor total da apreensão ascendeu a 16.340,00 euros, tendo ainda sido determinada a suspensão imediata de atividade do estabelecimento, revela a autoridade.