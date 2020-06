De acordo com o relatório "They Executed Some and Brought the Rest with Them: Civilian Lives at risk in the Sahel" (Executaram alguns e levaram o resto: Vidas civis em risco no Sahel), entre fevereiro e abril de 2020, soldados do Mali, Níger e Burkina Faso arrasaram povoados e mataram ou fizeram desaparecer pelo menos 199 civis.

Algumas destas mortes, considera a organização de defesa de direitos humanos, podem configurar execuções extrajudiciais, sendo que entre as vítimas se contam vários deslocados internos.

No Mali e no Burkina Faso, onde a situação é de conflito armado não internacional, a morte deliberada de civis pelas forças de segurança pode constituir crimes de guerra, sustenta a AI.

O relatório documenta violações dos direitos humanos cometidas durante a resposta militar à situação de insegurança nos três países, confrontados com a ameaça de grupos armados como o Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos (GSIM) ou o Estado Islâmico no Grande Sara (ISGS).