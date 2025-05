Durante o fórum de segurança Shangri-La, em Singapura, Kallas respondia a declarações do secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, que descreveu como “amor duro” a insistência do presidente Donald Trump em exigir mais investimentos militares dos aliados.

“É amor, ainda assim — por isso, é melhor do que nenhum amor”, disse Kallas com um sorriso, ao ser questionada mais tarde sobre o discurso de Hegseth.

Kallas sublinhou que a relação de Bruxelas com Washington não está quebrada, afirmando ter falado com Hegseth na sexta-feira.

“Ouviram o discurso dele. Ele foi, na verdade, bastante positivo em relação à Europa, por isso há claramente algum amor ali”, comentou.

Trump tem pressionado consistentemente os países da NATO a aumentarem os seus gastos com defesa, exigindo até cinco por cento do PIB e dizendo que os EUA não continuarão a tolerar "caloteiros".

Kallas reconheceu que “há diferentes países na Europa, e alguns de nós perceberam há muito tempo que é preciso investir na defesa”.

“A União Europeia mudou de marcha e reinventou o nosso paradigma: de um projeto de paz para um projeto sustentado por uma defesa robusta”, afirmou.

“É bom que estejamos a fazer mais, mas quero sublinhar que a segurança da Europa e a segurança do Pacífico estão profundamente interligadas”, acrescentou.

Kallas apontou para a guerra na Ucrânia como exemplo, observando que há soldados norte-coreanos a operar no terreno e que a China tem fornecido equipamento militar à Rússia.

“Na intervenção do secretário da Defesa dos EUA houve mensagens muito fortes sobre a China”, disse Kallas. “E volto a dizer: se estão preocupados com a China, também deveriam estar preocupados com a Rússia.”

A dirigente estónia afirmou que a UE quer construir “parcerias baseadas em interesses mútuos” na região Indo-Pacífico, tanto no domínio da defesa como da economia.

Mas garantiu também que a UE traz consigo um peso económico considerável.

Kallas rejeitou a ideia de que os EUA devam concentrar-se no Indo-Pacífico enquanto a Europa cuida apenas da sua própria segurança.

“Se olharmos para o poderio económico da China, penso que os grandes países ou superpotências por vezes sobrestimam a sua própria força”, alertou.

Segundo Kallas, o domínio económico da China só pode ser combatido em conjunto com “parceiros que partilham os mesmos valores, como os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália, a Nova Zelândia, o Japão, a Coreia do Sul... e Singapura”.

Mais cedo, Hegseth tinha dito aos delegados do fórum: “Estamos a pressionar os nossos aliados na Europa para que assumam mais responsabilidade pela sua própria segurança, para que invistam na sua defesa.”

“Graças ao presidente Trump, eles estão a responder”, concluiu.