“O que temos de balanço feito são as centenas e centenas de locais de trabalho fechados”, vincou Ana Avoila à agência Lusa, quando questionada sobre qual o balanço da primeira greve nacional da função pública nesta legislatura.

Os trabalhadores da administração pública paralisaram por melhores salários e carreiras, totalizando adesões entre os 90%, na saúde e na educação, e os 60%, na justiça.

Segundo dados sindicais, mais de 1.500 escolas estiveram fechadas e em muitos hospitais nacionais não funcionaram as consultas externas ou áreas de diagnóstico, como as análises clínicas.

Nalguns hospitais, a greve levou ao cancelamento de cirurgias, porque os blocos operatórios só funcionaram em regime de serviços mínimos.

Nos bombeiros profissionais, a adesão ao protesto rondou os 80% a 85%.

“Nada fica igual quando as pessoas lutam da forma como lutaram hoje. O Governo tem tirado as suas ilações”, realçou a coordenadora da Frente Comum, considerando, no entanto, que “falta fazer muito”.