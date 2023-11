“Tendo tido uma enorme honra de ter participado neste ciclo político, queria, em primeiro lugar, dizer que não sou candidata à liderança do Partido Socialista”, afirmou, à entrada da sede do PS, no Largo do Rato, em Lisboa, onde reúne a Comissão Nacional do partido.

Neste momento, a direção do PS vai propor hoje à Comissão Política que o Congresso do partido se realize a 6 e 7 de janeiro em Lisboa e as eleições diretas para o cargo de secretário-geral em 15 e 16 de dezembro, onde se vai encontrar o sucessor de António Costa.