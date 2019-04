Na saúde como na reposição de salários e pensões, no aumento do salário mínimo, na criação de emprego e na redução da pobreza, o PS no governo “cumpriu”, contra os vaticínios da direita nacional e europeia, o que é razão, segundo a secretária-geral adjunta, para confiar que o PS vai vencer todos os próximos atos eleitorais.

Para Ana Catarina Mendes, também nas eleições para o Parlamento Europeu se decide o futuro, porque “não há conquistas sozinhos e têm de ser feitas no espaço europeu”.

A escolha, destacou o cabeça de lista do PS às europeias, Pedro Marques, é entre “a Europa dos cortes e das sanções” e a “Europa da solidariedade e dos direitos sociais”.

“Pugnamos por um novo contrato social para a Europa, porque é preciso voltar a governar para as pessoas e implementar o pilar social europeu”, disse Pedro Marques, que avança na campanha com confiança pelo que foi feito em Portugal nos últimos três anos e que se pretende levar para a Europa.

“A confiança vem de termos cumprido: 180 mil pessoas arrancadas à pobreza, 350 mil empregos criados, as melhores contas de sempre”, destacou, afirmando o propósito de lutar na Europa pela dimensão social da política europeia.