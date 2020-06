Em relação à plataforma, é explicitado que “nunca uma mulher foi Presidente da República”, que Ana Gomes “é uma mulher de causas” e que “desenvolve uma reconhecida atividade cívica”.

A “longa carreira diplomática” da também comentadora política é utilizada nos pressupostos desta iniciativa, assim como a “experiência no campo da política europeia”.

Ana Gomes “tem lutado contra a cartelização da justiça, o enriquecimento ilícito e o tráfico de influências”, realçam os subscritores desta plataforma.

A Plataforma Cívica de Apoio à Candidatura de Ana Gomes à Presidência da República considera, por isso, que antiga eurodeputada do PS “representa uma alternativa ao candidato do regime Marcelo Rebelo de Sousa [atual Presidente da República], utilizando as suas próprias palavras, e ao populismo do já anunciado candidato André Ventura [deputado único e dirigente do Chega]”.