A informação é avançada pelo Público, que refere que a candidatura será oficialmente anunciada na quinta-feira, às 16h00, na Casa da Imprensa, em Lisboa.

A ex-eurodeputada disse, a 17 de maio, estar a refletir sobre uma eventual entrada na corrida a Belém, embora referisse não ambicionar ser candidata, por considerar que "mudou muita coisa" com o primeiro-ministro a antecipar um segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.

Ana Gomes falava na SIC-Notícias a propósito das declarações do primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, na Volkswagen Autoeuropa, na quarta-feira, manifestando a expectativa de regressar àquela fábrica com o atual Presidente da República, já num segundo mandato, dando como certa a sua recandidatura e reeleição.

Já no início de junho, Ana Gomes distanciou-se de uma plataforma criada para apoiar a sua candidatura presidencial, em 2021. Questionada na altura se esta plataforma teria impacto na decisão de se candidatar às presidenciais do próximo ano, a socialista sublinhou que a reflexão que estaria a fazer teria “muitos fatores em consideração” e que esta plataforma poderia ser “um dos fatores, eventualmente, mas não é o único” a ter em conta.

Ana Gomes “tem lutado contra a cartelização da justiça, o enriquecimento ilícito e o tráfico de influências”, realçavam os subscritores desta plataforma.

Nas últimas eleições presidenciais, realizadas em 2016, em que o antigo presidente do PSD Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito com 52% dos votos, houve dois candidatos da área política do PS, Maria de Belém e Sampaio da Nóvoa, e o partido não declarou apoio oficial a nenhum.