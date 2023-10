"A ANA -Aeroportos de Portugal irá analisar o relatório divulgado pela Comissão Técnica Independente (CTI), que desconhecia", afirma fonte oficial da concessionária, ao Expresso, em reação à publicação do documento pela Comissão que está a estudar a localização do futuro aeroporto.

No estudo, a CTI propõe medidas para melhorar as condições operacionais do aeroporto de Lisboa no curto prazo, nas quais inclui um novo terminal, “face à necessidade de criar alternativas expeditas no curto prazo com impacto mínimo na operação”.

A entidade propõe “a consideração de um novo terminal (T3), e novas placas de estacionamento na zona do AT1”, ou seja, do Aeródromo de Trânsito Militar nº1 (Figo Maduro). A CTI estima que toda a intervenção neste âmbito possa custar 243,5 milhões de euros, mas aponta valores finais para um estudo prévio.

Para a ANA, "verifica-se a apresentação de algumas soluções que não fazem sentido e que, inclusivamente, foram anteriormente estudadas e preteridas pela ANA e por consultores internacionais do setor".