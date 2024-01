Ana Zanatti é dona de uma voz carismática e cedo aprendeu a usar esse traço distintivo nas diversas facetas da sua longa e muito bem-sucedida carreira. Quem não se lembra do envolvente timbre que nos acolhia no Festival da Canção, nos acompanhava em inúmeros documentários ou nos recebia no canal ODISSEIA? Atriz, apresentadora, locutora, é ainda autora de programas de rádio e televisão, escritora com vários livros publicados e, apesar de não ser cantora, escreve frequentemente letras de músicas para a voz de outros que cantam.

Afirma que de pouco serve ter uma boa voz e notoriedade se não as soubermos colocar ao serviço dos outros e das causas em que acreditamos. E várias são as causas a que tem dado voz, sendo bastante ativa na defesa dos direitos Humanos e dos Animais. Envolve-se ainda em muitas outras causas, incluindo a Conservação da Natureza e a Defesa do Meio Ambiente.

Conheça melhor a pessoa por detrás da voz, neste segundo episódio do Voxy Club, um podcast da rede de podcasts da Madremedia.

O Voxy Club é um podcast para falar de algo extraordinário: a voz como uma incrível experiência dos sentidos.

Aqui, Rosa Gonçalves, locutora e produtora de conteúdos, conversa com profissionais de diferentes áreas que têm um traço comum: uma voz inspiradora a que ninguém fica indiferente. Locutores, narradores, atores, cantores, professores, oradores - quem são e o que pensam "os donos" das vozes que nos inspiram?

