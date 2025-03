Andaime cai em Campolide e corta trânsito

Fonte do SAPO24 no local adianta que uma das vias está cortada, pelo que o trânsito se fez sentir na manhã desta terça-feira. Por isso, muitas foram as pessoas que saíram dos transportes públicos para fazer parte do percurso a pé para os locais de trabalho.

A estrutura cedeu e caiu, obstruindo por completo a estrada, derrubando ainda um poste de iluminação pública e um semáforo. O trânsito está a ser desviado para a Rua de Campolide, apenas com uma via.