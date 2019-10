“O PAN continuará a dizer e a fazer a mesma política que tem feito nos últimos quatro anos, na tentativa de estabelecer pontes com todos partidos políticos, para fazer avançar as nossas propostas, para fazer com que Portugal seja um lugar melhor para se viver”, disse André Silva.

O líder do PAN falava à imprensa depois de exercer o seu direito de voto numa escola, em Lisboa.

Sereno e tranquilo, André Silva voltou a referir que o PAN não é um partido de Governo, que “não é tempo de o PAN estar no Governo”.

“Aquilo que dizemos é que não somos um partido de Governo, não queremos estar no Governo, não é o tempo de o PAN estar no Governo”, frisou, acrescentando que “é o tempo do PAN crescer, consolidar e aprofundar algumas matérias”, de modo a estabelecer “pontes com todos os partidos”.

Sobre a noite eleitoral, André Silva revelou-se confiante com o resultado eleitoral.

“Vou esperar por um resultado, que espero, que seja bom, logo”, adiantou o porta-voz do PAN, sublinhando que está confiante “que a taxa de abstenção se reduza”.