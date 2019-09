Foi a primeira vez em 16 anos que um partido novo entrou para a Assembleia da República, o último tinha sido o Bloco de Esquerda, em 1999. André Silva, deputado pelo PAN - Pessoas, Animais, Natureza, foi eleito em 2015 e trouxe para a agenda temas que os portugueses não estavam habituados a discutir, uns mais polémicos do que outros.

Agora, André Silva quer mudar a Constituição - entre outras coisas para reformar o sistema eleitoral ou criar tribunais especializados. Mas há mais, para quem pensa que o PAN só tem propostas no domínio dos animais e da ecologia - e tem, como acabar com as touradas ou converter a agricultura convencional em biológica: na próxima legislatura, o líder do PAN gostaria de ficar na Comissão de Saúde. E tem propostas nesta área, como criar um regime de exclusividade para os médicos do Serviço Nacional de Saúde, aumentando-lhes o salário. Ou garantir consultas de nutrição a todas as crianças que sofrem de obesidade.

André Silva ainda não foi a Barrancos em campanha, mas já trabalhou no concelho, numa vida antes do PAN, a recuperar o Castelo de Nouda. É vegetariano estrito - vegano - decisão que tomou por não querer participar na forma industrial como se produzem animais e leite, "com enorme sofrimento", por um lado, "e uma pegada ambiental" brutal, por outro.

O PAN está a fazer uma campanha de baixo carbono, mantendo a rede de outdoors (14 em todo o país), sem brindes e com flyers em papel reciclado e com tintas ecológicas. Além disso, as refeições de todo o staff estão isentas de produtos de origem animal.

Ao SAPO 24, diz que nunca aceitaria uma coligação com o PS de António Costa, mas pode fazer um acordo para apoiar o governo.

Começamos por estes quatro anos de Assembleia da República. O que prendeu e o que desaprendeu?

Começo pelo que desaprendi, ou por outra, pelo que perdi. Perdi alguma vida social, perdi algum descanso, sobretudo no primeiro ano, entretanto já me fui regrando e equilibrando, mas tenho menos tempo para a minha vida pessoal. Relativamente ao que aprendi, aprendi que todo o processo legislativo e parlamentar é extremamente burocrático. Depois de se aprender, entra-se no mecanismo, mas quer eu, quer as pessoas que me acompanham tomámos contacto com o processo legislativo pela primeira vez, com trabalho parlamentar, com trabalho em comissões, e foi um desafio enorme fazer esta aprendizagem.