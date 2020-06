"É uma manifestação de tudo menos de supremacia branca, de tudo menos de nazis. É uma manifestação que quer juntar forças políticas que condenaram a associação do racismo, esta ideia de que há racismo por todo o lado, esta ideia de que os portugueses são racistas e de que as forças policiais são uns criminosos e uns bandidos", declarou André Ventura aos jornalistas, no Palácio de Belém, em Lisboa.

O presidente e deputado único do Chega, que falava depois uma reunião com o Presidente da República, fez questão de referir que a manifestação sob o lema "Portugal não é racista" que o seu partido está a organizar "não foi assunto" de conversa com Marcelo Rebelo de Sousa e "é matéria que ficará para outro fórum".

"Nós, obviamente, respeitaremos as indicações da Direção-Geral da Saúde (DGS). O que para nós é claro é isto: o tempo em que a esquerda dominava a rua acabou em Portugal e nós vamos mostrar isso já no próximo sábado", afirmou.

Confrontado com o facto de essa mesma afirmação ter sido proferida a meio deste mês pelo neonazi Mário Machado, num vídeo em que pede ao Chega que promova ações de rua, e questionado sobre em que medida aceita ou rejeita a ideia de supremacia branca e uma aliança com os grupos neonazis, André Ventura respondeu: "Rejeitamos completamente".

"Sempre o dissemos, voltamos a dizê-lo. A esquerda e a extrema-esquerda têm interesse em fazer estas associações, porque pensa que afasta eleitorado. Como se vê nas sondagens, não afasta. Portanto, podem continuar a tentar, ninguém acredita nisso. Ninguém acredita que aqui é um partido de neonazis ou de nazis, as pessoas acham isso ridículo", acrescentou.

Interrogado se não estará ao lado de quem defende essa ideologia, declarou: "Não. Eu nunca estive, portanto, também não estarei. Estarei lado a lado com os portugueses de bem, com os portugueses comuns, com aqueles que estão fartos disto e que querem um país diferente. Esses é que vão sair à rua no sábado".

Segundo o presidente do Chega, "as pessoas estão fartas da hipocrisia do politicamente correto, estão fartos dos coitadinhos que são sempre os coitadinhos e as forças de segurança são sempre os mauzões" e o que se vai ouvir no sábado é que "os portugueses não são racistas, as forças de segurança merecem o nosso respeito e as minorias têm direitos, mas também têm deveres".

André Ventura disse que a manifestação de sábado foi decidida e será concretizada pelo Chega.