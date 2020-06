André Ventura assumiu estas posições no final de uma manifestação do Chega, que durou cerca de uma hora, entre o Marquês de Pombal e o Terreiro do Paço, num discurso em criticou a "direita tradicional que tem medo de sair à sua" e em que citou por várias vezes o antigo primeiro-ministro e fundador do PPD, Francisco Sá Carneiro.

"O tempo do domínio da esquerda em Portugal, se não acabou, está a acabar. Por muitas ameaças que me façam, este movimento nacional já não vai parar, nem se vai vergar", declarou o deputado do Chega logo a abrir o seu discurso.

Perante os seus apoiantes, André Ventura citou por várias vezes Sá Carneiro, designadamente quando recorreu ao lema "hoje somos muitos, amanhã seremos milhões", mas também quando afirmou que, desde que morreu o antigo líder dos governos da Aliança Democrática (AD), "Portugal nunca mais teve um político que defendesse os portugueses".

"Por muitos que nos queiram diminuir ou humilhar, nunca caminharemos sozinhos", disse, já depois de ter criticado os presidentes do PSD, Rui Rio, e do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos.