De acordo com informações reveladas inicialmente pelo Diário de Notícias e a SIC, a candidatura será formalmente anunciada a 28 de fevereiro, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

Esta será a segunda vez que o líder do Chega concorre nas eleições presidenciais, tendo ficado no terceiro lugar em 2021 atrás de Marcelo Rebelo de Sousa e Ana Gomes.

Leia aqui a carta de André Ventura aos militantes do partido

"Caros companheiros, boa tarde a todos.

Queria informar-vos que tomei a decisão de me candidatar à Presidência da República em nome do nosso Partido.

As razões são diversas, mas prendem-se essencialmente com a necessidade de termos uma candidatura que represente o espaço da Direita anti-corrupção e anti-imigração sem confusão com os políticos que toda a vida defenderam o contrário e agora se pretendem apropriar do nosso espaço político.

Esta candidatura, com riscos, visa também evitar que alguns tenham o nosso apoio desdenhando o nosso Partido ou deixando transparecer que não gostam da marca Chega. Não estamos à venda, nem aceitamos ceder os nossos votos e o nosso apoio para ninguém que não queira, não mereça ou rejeite o nosso apoio.

Esta candidatura tem ainda um outro objetivo: expressar a maioria crescente, notória desde as últimas legislativas, contra o sistema vigente de bipartidarismo e de negociatas do regime.

As Presidenciais de janeiro do próximo ano serão particularmente importantes para a afirmação do Chega enquanto alternativa de poder em Portugal: não podemos deixar que o centro-direita e o centro-esquerda (o centrão dos interesses) continuem a dominar e a condicionar a política portuguesa, perpetuando um regime corrupto, de amiguismo e de interesses que se instalou em Portugal nas últimas décadas.

Finalmente, esta candidatura justifica-se pelo actual contexto de insegurança que se vive em Portugal: precisamos de um Presidente da República que não tenha medo de dizer que está ao lado das forças de segurança, dos polícias e dos magistrados na luta contra o crime. Um Presidente da República que não hesitará em alinhar ao lado dos portugueses de bem contra os bandidos e que pressionará para dar carta verde às forças da ordem para actuarem de forma implacável contra as organizações criminosas e os criminosos que põem a nossa segurança pública em risco.

Por isso, e queria pedir-vos o maior sigilo sobre a situação, anunciarei no Mosteiro dos Jerónimos a minha candidatura no próximo dia 28 de fevereiro às 20h.

Conto convosco.

Conto com todos.

Conto com o Chega.

Abraço", lê-se