O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) emitiu hoje um pré-aviso de greve no serviço de anestesia do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) das 20:00 de dia 19 de maio até às 20:00 de dia 24 de maio, sendo que os serviços mínimos estabelecidos para esta greve são superiores ao funcionamento normal daquele serviço na maior parte dos dias, salienta o secretário-geral do Sindicato, Roque da Cunha, em declarações à agência Lusa.

Um comunicado do sindicato enviado à Lusa refere que “há mais de um ano que os anestesistas” do Amadora-Sintra têm vindo a dar conhecimento à Ordem dos Médicos, aos sindicatos e ao conselho de administração do hospital “da existência de várias irregularidades e de carência que afetam com gravidade a boa prática da atividade clínica”.

“O SIM tem denunciado a carência de recursos humanos do hospital Fernando Fonseca, tendo efetuado visitas ao hospital, tal como o bastonário da Ordem dos Médicos, e tem mantido reuniões com o conselho de administração sem qualquer solução apresentada por parte a entidade empregadora”, refere o secretário-geral do sindicato.

O SIM considera lamentável que “se tenha de realizar uma greve para garantir a presença de um número mínimo de médicos num serviço de urgência do SNS”, denunciando que as escalas de urgência “abaixo dos mínimos põem em causa a segurança dos doentes e dos profissionais”.