“No caso de os nossos esforços (para dissuadir Israel) não terem êxito, preparamo-nos para reagir. Uma decisão de tal gravidade não pode ficar sem resposta”, insistiu Jean-Yves Le Drian durante um debate na quarta-feira à noite no Senado sobre o assunto.

“Se os israelitas decidirem ir em frente com o processo de anexação, seremos forçados a impor medidas que afetarão as relações da União Europeia e dos seus Estados membros com Israel”, advertiu.

O governo do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, deve anunciar a partir de 1 de julho a sua estratégia para aplicar o plano norte-americano para o Médio Oriente.

Este prevê a anexação por Israel dos colonatos e da vasta planície agrícola do vale do Jordão na Cisjordânia (ocupada por Israel desde 1967) e a criação de um Estado palestiniano num território reduzido.