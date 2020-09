O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, no final da reunião do júri que hoje se reuniu 'online', dadas as circunstâncias da pandemia causada pela covid-19.

Segundo o autarca, o júri, na análise que fez das 14 candidaturas, decidiu por unanimidade atribuir o galardão a Ángel Marcos de Dios, reconhecendo o seu "mérito académico e científico" na área da Língua e Literatura Portuguesas, e "a sua longa e profícua dedicação ao desenvolvimento e aprofundamento das relações culturais [e] académicas entre Portugal e Espanha".

O vencedor da edição deste ano é professor catedrático jubilado da Universidade de Salamanca (Espanha).

"Ángel Marcos de Dios foi um dos principais impulsionadores do crescimento e representatividade dos Estudos de Língua e Cultura Portuguesas no meio académico, tendo promovido e dirigido as licenciaturas de Filologia Portuguesa e em Estudos Portugueses e Brasileiros na Universidade de Salamanca, uma das mais antigas e prestigiadas Universidades da Europa, contribuindo de forma decisiva para fecundar o intercâmbio e a cooperação ibérica, aliados a uma visão de abertura ao mundo e ao saber que caraterizam o verdadeiro espírito universitário", disse o autarca aos jornalistas.

De entre as obras publicadas destacam-se "História da Literatura Portuguesa", "Escritos de Unamuno sobre Portugal", "Os portugueses na Universidade de Salamanca", "Letras Portuguesas: literatura comparada e estudos ibéricos", entre centenas de artigos e vasta obra coletiva, indicou Carlos Chaves Monteiro.