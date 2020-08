“Este fim de semana tivemos um exemplo do modo como se pode abusar da liberdade de manifestação”, disse o porta-voz do governo, Steffen Seibert, a jornalistas, adiantando que “este direito à manifestação pacífica é, sem dúvida, uma conquista muito preciosa, mesmo em tempos de pandemia” do novo coronavírus.

“No entanto, este direito foi claramente violado este fim de semana”, lamentou Seibert, falando “em nome do Governo e da chanceler” Angela Merkel.

No sábado, horas após a dispersão de uma manifestação em Berlim contra as restrições impostas para conter a propagação do novo coronavírus, que juntou cerca de 20.000 pessoas, cerca de 200 militantes de extrema-direita que tinha participado no protesto tentaram forçar a entrada no Reichstag.

Foram impedidos pela polícia, que deteve várias pessoas.

“O resultado são imagens vergonhosas, inaceitáveis” da tentativa de “antidemocratas”, segundo Seibert, que agradeceu “aos três polícias que defenderam a entrada do parlamento”.