Ângelo Pereira, que já era vice-presidente da distrital, teve 1.448 votos, e Sofia Vala Rocha, vereadora em regime de substituição na câmara de Lisboa pelo PSD, recolheu 312, registando-se 75 votos em branco e 53 nulos, de acordo com os resultados.

O número de militantes com quotas em dia, e com capacidade de votar, era de 3.708, num universo de cerca de 12.700 militantes ativos, tendo votado 1.888.

O vereador em Oeiras, que foi candidato do PSD nas autárquicas, contra Isaltino Morais, estabeleceu como meta para o partido no distrito “vencer as próximas eleições autárquicas e voltar a gerir os destinos da capital”.

Na carta aos militantes em que apresentou a sua candidatura, afirmou ter um “único objetivo” para a distrital de Lisboa: “Concentrar esforços, congregar as diferentes sensibilidades, reconciliar os militantes com o partido e reunir a todos no combate ao verdadeiro adversário – o PS.”