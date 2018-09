Ainda assim, o ex-Presidente da República alimentou a dúvida sobre a saída – foi eleito para um mandato de cinco anos no congresso de 2016 -, até que a anunciou, a 25 de maio último, aos membros Comité Central do MPLA.

O conclave do MPLA põe fim a 39 anos de liderança de José Eduardo dos Santos – aos 76 anos, é a única função política que exerce -, depois de não se ter apresentado às eleições gerais de agosto de 2017, deixando a Presidência da República 38 anos depois de a ter assumido, após a morte, em setembro de 1979, do primeiro chefe de Estado de Angola, Agostinho Neto.

Na cerimónia de encerramento, com início marcado para as 14:00, está prevista a apresentação de presidente eleito do MPLA, João Lourenço, e o seu primeiro discurso nas funções.

O processo eleitoral será iniciado às 11:00, segundo informação do partido, devendo fechar uma hora depois, com a apresentação dos resultados eleitorais.

O programa do congresso prevê, pelas 10:10 (mesma hora em Lisboa), o discurso de abertura por José Eduardo dos Santos, naquele que será o último ato enquanto presidente do MPLA.

A passagem de testemunho, ao fim de praticamente quatro décadas de poder, vai acontecer no VI Congresso Extraordinário do MPLA, que decorre no Complexo de Belas, a sul de Luanda, onde os 2.591 delegados têm como ponto único na agenda a eleição de João Lourenço, que é também o único candidato à sucessão de José Eduardo dos Santos.

Do congresso extraordinário de hoje são de esperar mudanças nos órgãos do partido, como o Bureau Político, o Secretariado e o Comité Central, cuja composição, na sua essência, transitou do último congresso ordinário, realizado em 2016, sob proposta de José Eduardo dos Santos.

A bicefalia nas estruturas de poder em Angola – João Lourenço é Presidente da República e vice-presidente do MPLA e José Eduardo dos Santos o presidente do partido – vai, assim, terminar, desconhecendo-se até que ponto irá o futuro líder partidário mudar o “núcleo duro”.

Uma das várias incógnitas do congresso, que tem como lema “MPLA – Com a Força do Passado e do Presente, Construamos um Futuro Melhor”, é saber quem será o vice-presidente de João Lourenço no partido.

Por outro lado, tal como resumiu o académico angolano Fernando Manuel, além de se preverem mexidas nos “núcleos duros” dos diferentes órgãos do partido, um dos objetivos de João Lourenço deverá passar por dissipar a ideia da existência de fraturas internas.

Tudo, acrescentou, tendo em conta o que João Lourenço tem feito na área da governação, afastando-se das ideias e da teia em redor de José Eduardo dos Santos, sem que isso possa afetar a unidade do MPLA e, sobretudo, o “núcleo duro” que se mantém ligado ao ainda líder do partido e ex-Presidente de Angola.

A “transição” do “arquiteto da paz”, como se refere o MPLA a José Eduardo dos Santos, que tem recebido inúmeras homenagens um pouco por todo o país nos últimos dias, para as mãos de João Lourenço tem sido alvo de algumas tensões internas no partido, que, tal como referiu Fernando Manuel, têm agudizado “as insinuações da existência de clivagens no seio do MPLA”.

A 7 de julho, no lançamento do congresso, o secretário-geral do MPLA, Paulo Kassoma, adiantou que o conclave terá como ponto único da agenda de trabalhos a conclusão do “processo de transição política na presidência” do partido.