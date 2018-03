Os Serviços de Migração e Estrangeiros de Angola já criaram cinco balcões no aeroporto internacional de Luanda, onde, a partir do final deste mês, vão emitir vistos de turismo, a cidadãos de 61 países, à entrada no território angolano.

A informação foi hoje divulgada, em conferência de imprensa, pelo diretor-geral do Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) de Angola, Gil Famoso, à margem de uma visita de verificação efetuada pelos ministros do interior, Ângelo Veiga Tavares, e dos Transportes, Augusto Tomás, ao aeroporto internacional de Luanda. Segundo Gil Famoso, no dia 30 de março, entra em vigor o decreto presidencial que estabelece o regime de isenção e os procedimentos de simplificação dos atos administrativos para a concessão do visto de turismo.