A garantia foi dada pelo ministro da Economia e Planeamento angolano, Pedro Luís da Fonseca, no final da segunda reunião do Observatório de Investimento Angola/Portugal e Portugal/Angola, que decorreu hoje em Luanda na presença do homólogo português, Pedro Siza Vieira.

"Você [jornalista] é que utilizou o termo atrasados. Não é a informação que disponho. Estamos a trabalhar para apurar a nova situação e, oportunamente, vamos partilhar com a parte portuguesa" o montante da dívida, disse Pedro Fonseca.

Siza Vieira, por seu lado, sublinhou que Portugal "está a aguardar" para "muito em breve" a conclusão do processo, salientando, porém, que o caso diz respeito às entidades públicas angolanas e as empresas portuguesas.

"Esperamos ter um ponto mais preciso muito em breve, é um tema que obviamente interessa ao Estado português, mas que, essencialmente, se coloca entre as entidades públicas angolanas e empresas portuguesas. O processo tem andado a decorrer com um dinamismo muito particular desde as visitas de Estado recíprocas [dos Presidentes português, Marcelo Rebelo de Sousa, a Angola, e do angolano, João Lourenço, a Portugal, em março deste ano e em novembro de 2018, respetivamente]", disse.