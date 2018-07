Falando na 10.ª cimeira dos BRICS, que decorre na África do Sul, João Lourenço prometeu que Angola irá fazer tudo para entrar na organização: “O vosso exemplo inspira-nos e motiva, a trabalhar com a ambição de almejar o objetivo de um dia se poderem acrescentar outras letras à sigla BRICS”.

“Alavancar a estratégia para a parceria económica de África com os BRICS na perspetiva do crescimento inclusivo e da prosperidade compartilhada com o avanço da 4ª. revolução industrial, pode efetivamente potenciar o desenvolvimento sustentável, a inclusão económica, a reforma do Estado, a boa governação, a modernização e desburocratização dos serviços públicos assim como o surgimento da economia digital e do governo eletrónico”, afirmou o chefe de Estado angolano.

Por isso, “reitero aqui o apelo feito para que ajudem a República de Angola a superar os constrangimentos ainda existentes para colocar a economia angolana ao serviço do desenvolvimento, do progresso e do bem-estar das populações”, disse João Lourenço, um dos chefes de Estado convidados pelos BRICS.

“Acreditamos que na atual conjuntura da globalização e das tecnologias da informação e comunicação, os nossos países poderão saltar etapas, encurtando desta forma o caminho do progresso e do desenvolvimento”, adiantou João Lourenço.

Nesse sentido, “espero que as conclusões e deliberações nesta cimeira sejam positivas e contribuam para um mundo mais justo e equilibrado e multilateral”, concluiu o Presidente de Angola.