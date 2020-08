O concerto de homenagem a Bernardo Sassetti, que conta com o Trio Paulo Bandeira (Paulo Bandeira na bateria, João Paulo Esteves da Silva no piano e Bernardo Moreira no contrabaixo), o fadista Camané e o trompetista João Moreira, está marcado para 05 de setembro, às 18:30, no anfiteatro Colina de Camões, na Quinta das Lágrimas, de acordo com a Associação Cultural Quebra Costas e a Fundação Inês de Castro, que organizam o espetáculo com o apoio da Câmara Municipal de Coimbra, num comunicado hoje divulgado.

A organização recorda que a ligação do compositor e pianista à Quinta das Lágrimas, e em particular ao anfiteatro que irá acolher o concerto, “é intensa”.

“Foi ele que, em 2008, inaugurou este espaço num dueto para dois pianos com Mário Laginha do qual resultou a suite ‘Lágrimas’, inspirada pelo novo anfiteatro em relva. Desde esse dia, foram várias as vezes em que as suas obras se fizeram escutar nos Jardins da Quinta das Lágrimas, mantendo viva a memória de um dos mais criativos músicos portugueses das últimas décadas”, lê-se no comunicado.

No concerto de homenagem, “numa fusão entre Fado e Jazz, serão interpretados alguns dos temas que Camané cantou com Bernardo Sasseti, mas também temas originais do Trio Paulo Bandeira e de outros compositores, num reportório jazzístico, mas com raízes e estéticas europeias”.