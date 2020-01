Para o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), António Ventinhas, o repto lançado por Marcelo Rebelo de Sousa na abertura do ano judicial para que haja entendimentos sobre as medidas de combate à corrupção é “extremamente positivo”.

“Existe uma intenção de, nos próximos meses, se poder trabalhar em medidas para combater a corrupção. Penso que é extremamente positivo e esperemos que haja disponibilidade de todos”, disse António Ventinhas após o final da cerimónia.

O Presidente da República apelou hoje para a convergência entre agentes da justiça, se possível, com urgência, no domínio do combate à corrupção, num discurso em que voltou a alertar para a demora das decisões judiciais.

Para Marcelo Rebelo de Sousa seria bom que se não perdesse no futuro o diálogo e a convergência entre os parceiros da justiça, recomeçando, se possível com urgência, no domínio do combate à corrupção.

O presidente da Associação Sindical dos Juízes (ASJP), Manuel Soares, admitiu que o Pacto da Justiça, de 2017, ficou aquém do esperado, mas que no último ano foi retomada uma plataforma com vários operadores judiciários e que existe uma base de trabalho para responder ao apelo do PR.

Segundo o juiz, não se pode dizer que o combate à corrupção é uma prioridade e depois “quando há uma mudança que se perfila nos horizonte fecharem-se em copas e dizer que não querem mudar nada e ficar tudo na mesma”.