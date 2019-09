Relativamente ao uso das redes sociais, a GNR alerta que os jovens devem escolher bem os conteúdos que publicam e que não mostrem a amigos as palavras de acesso.

Por outro lado, a Guarda Nacional Republicana aconselha a pedir ajuda caso se sintam ameaçados na Internet, a não se isolarem, a pedirem ajuda e a denunciarem caso aconteça algo perturbador online.

Aos pais a GNR apela a que acompanhem o desenvolvimento escolar dos seus filho e das suas rotinas, a ensinar os filhos a colocar o número do posto da GNR local, num número de marcação rápida e informar de imediato a GNR sempre que tiver conhecimento ou suspeita de que o seu filho ou colegas estejam a ser vítimas de ameaças, agressões ou outro tipo de crime.

A abertura oficial do ano letivo decorre entre 10 e 16 de setembro, para mais de um milhão de alunos, que continuam a receber manuais gratuitos sujeitos a devolução.

As escolas podem ter turmas mais pequenas, mas continuam a defrontar-se com falta de funcionários e os problemas que levaram os professores ao protesto nos últimos anos, pela contagem integral do tempo de serviço.

Em agosto ficaram colocados 24.000 professores, que se distribuem por cinco mil escolas espalhadas pelo país.

Pela primeira vez, todos os alunos, do 1.º ao 12.º ano, têm acesso a manuais escolares gratuitos, ao abrigo do programa de empréstimo lançado pelo governo e que foi sendo alargado gradualmente.